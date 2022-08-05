أعلنت عارضة الأزياء كريسي تيغن والمغني جون ليجند الأربعاء أنهما ينتظران مولودا، بعد نحو سنتين على تعرض تيغن لإجهاض تلقائي.



وكتبت العارضة عبر «انستغرام» في منشور أرفقته بصورة تظهر بطنها المنتفخ نشرها كذلك ليجند «إن السنوات الأخيرة كانت مضطربة بالنسبة إلينا لكن الفرح عاد ليملأ منزلنا وقلوبنا مجددا».



وأضافت تيغن التي يتابع حسابها عبر «انستغرام» نحو 40 مليون مستخدم «ننتظر مولودا آخر».



وفي أكتوبر 2020، أعلنت تيغن في منشورات عدة عبر مواقع التواصل أنها خسرت طفلا لها، مشيرة إلى «ألم كبير» شعرت به نتيجة هذه الحادثة.



ونشرت حينها صورة تظهر فيها مستلقية على سرير بأحد المستشفيات وهي تعانق طفلها الذي ولد ميتا فيما يظهر زوجها إلى جانبها.



ولاقت منشورات النجمة ترحيبا من شخصيات وعدد من مستخدمي شبكات التواصل، معتبرين أنها ساهمت من خلال ما نشرته بكسر أحد المواضيع المحظورة. إلا أن تيغن تعرضت كذلك لانتقادات لاذعة من آخرين اعتبروا أنها تشارك تفاصيل في غاية الخصوصية عبر مواقع التواصل.



وكانت تيغن (36 سنة)، وهي مقدمة برامج ومؤلفة كتاب عن الطبخ، أعلنت كذلك أنها تخضع لعلاج للخصوبة لديها.