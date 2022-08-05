انهارت جسور وفاضت أنهار أمس الخميس بعد هطول أمطار غزيرة في شمال اليابان، حيث طلب من 200 ألف شخص إخلاء المناطق المتضررة.



وقال الناطق باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو للصحافيين إن هناك مفقودين، فيما حذرت السلطات من زيادة خطر حدوث انزلاقات تربة وفيضانات.



وأظهرت لقطات تلفزيونية كتلة موحلة من الأشجار المقتلعة تجتاح منطقة سكنية جبلية، فيما أظهرت صور أخرى منازل غمرتها مياه نهر فائض وجسرا منهارا تماما.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية «إن إتش كيه» أنه طلب من 200 ألف شخص يقيمون في خمس مقاطعات يابانية هي نيغاتا وياماغاتا وفوكوشيما وإيشيكاوا وفوكوي إخلاؤها. وأوقفت بعض القطارات العالية السرعة (شينكانسن) عن العمل في المناطق المتضررة.



في العام 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انزلاق تربة هائل في منتجع أتامي الساحلي (وسط اليابان) أسفر عن مقتل 27 شخصا.