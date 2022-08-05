أعرب مخرجا فيلم «باتغيرل» الأربعاء عن ذهولهما بقرار استديوهات «وورنر براذرز ديسكوفري» عدم عرض عملهما مع أنهما شارفا على إنجازه بتكلفة بلغت 90 مليون دولار.



وارتأت «وورنر براذرز ديسكوفري» تعليق عرض فيلم البطلة الخارقة «الفتاة الوطواط» الذي انتهى تصويره، لا في دور السينما ولا عبر منصتها «إتش بي أو ماكس» التي كان من المفترض أن تتيحه في الولايات المتحدة.



وتؤدي ليسلي غريس دور البطولة في هذا الفيلم المقتبس من مغامرات شخصية «دي سي كوميكس»، فيما يتولى مايكل كيتون مجددا دور الرجل الوطواط (باتمان) الشهير.



وكتب المخرجان البلجيكيان عادل العربي وبلال فلاح عبر إنستغرام «نشعر بالحزن والذهول من هذه الأخبار، ولا نزال عاجزين عن تصديقه».



وأشاد عادل العربي وبلال فلاح اللذان سبق أن أخرجا أفلاما أخرى من أبرزها «باد بويز فور لايف» بـ «الممثلين الرائعين» الذين شاركوا في الفيلم.



وفاجأ قرار الاستديو الأوساط الهوليوودية التي أكدت أن أي إلغاء مماثل لفيلم كاد ينتهي العمل به وكلف الكثير من المال لم يسبق أن حصل.