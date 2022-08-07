كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022»، حيث جاء ضمن القائمة، بنك الكويت الوطني بالمركز السادس، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بالمركز التاسع، وذلك بإجمالي أصول للبنكين بلغت 180.4 مليار دولار.



وأظهرت القائمة ان القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 30 بنكا في المنطقة ارتفعت إلى 586.6 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو الماضي، مع أصول إجمالية بلغت 2.5 تريليون دولار، بينما هيمنت البنوك الخليجية على القائمة، ممثلة بـ25 بنكا في دول مجلس التعاون الخليجي.



بنك الكويت الوطني



وبالعودة إلى البنوك الكويتية التي جاءت ضمن القائمة، فقد احتل بنك الكويت الوطني المركز الـ 6، وذلك بقيمته السوقية البالغة 25.5 مليار دولار، وأصوله عند 109 مليارات دولار، وإجمالي إيرادات بـ3.7 مليارات دولار، وصافي أرباح يبلغ 1.2 مليار دولار.



ويتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر، ويملك «الوطني» 140 فرعا في 14 دولة، ويوظف7511 موظفا، ويضع البنك أهدافا داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول 2025، ويطمح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035.



بيت التمويل الكويتي «بيتك»



حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالمركز التاسع ضمن القائمة، وذلك بقيمته السوقية البالغة 24.7 مليار دولار، وأصوله عند 71.4 مليارات دولار، وإجمالي إيرادات بـ 3.6 مليارات دولار، وصافي أرباح يبلغ 1 مليار دولار.



ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» ـ بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، حيث يعد بيت التمويل الكويتي هو أول بنك إسلامي أسس بالكويت في عام 1977، وتمتد عملياته اليوم إلى البحرين والسعودية والإمارات وتركيا وماليزيا وألمانيا، ولدى بيتك 526 فرعا عالميا، ويوظف 13 ألف شخص.



ترتيب البنوك الخليجية



وعلى صعيد البنوك الخليجية ضمن القائمة، فقد تصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) القائمة للعام الثاني على التوالي، بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار، يليها في المركز الثاني: بنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي.



ويأتي بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس للتصنيف، في حين جمعت هذه البنوك مجتمعة 16.8 مليار دولار من الأرباح في 2021، لتشكل 49% من إجمالي أرباح 30 بنكا مدرجا في قائمة اكبر 30 مصرفا بالشرق الأوسط.



وقد تمكنت البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث شهد أكبر 30 بنكا في المنطقة نموا في مجموع الأصول بنسبة 13% في 2021، لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ2.3 تريليون دولار في 2020، بينما زادت الأرباح بنحو 37% لتتجاوز 34 مليار دولار.



ويتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في المنطقة مزيدا من النمو في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، وقد رجحت وكالة فيتش في تقريرها مؤخرا، أن تؤدي زيادة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي القوي وارتفاع معدلات الفائدة، إلى انتعاش ربحية البنوك الإماراتية وعودتها لمستويات ما قبل الجائحة.