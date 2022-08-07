«ن - بيوتين» لقيم لإنتاج مادة الـ «ماليك آنهايدرايد».. سيباع بعقد طويل الأمد

«ماليك آنهايدرايد» تستخدم في الأغذية ومنتجات العناية الشخصية والبلاستيك

علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن مؤسسة البترول تسعى لإنشاء مصنع لمادة «ماليك آنهايدرايد» داخل الكويت، والتي تدخل في تصنيع صمغ البوليستر غير المشبع (Unsaturated Polyester Resin) والذي يستخدم في إنتاج البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، كما تستخدم في مضافات زيوت التشحيم، بالإضافة إلى صناعات الأغذية ومنتجات العناية الشخصية.



وفي هذا الصدد، أبدت المؤسسة رغبتها في بيع كميات من منتج «ن - بيوتين» من خلال عقود طويلة الأمد لمستثمر محلي أو عالمي، إذ تبلغ كميتها الإجمالية مبدئيا حوالي 30 ألف طن سنويا، وذلك لاستخدامها محليا كلقيم لإقامة مصنع لإنتاج مادة «ماليك آنهايدرايد» داخل الكويت، على ان يكون نقل «ن - بيوتين» بواسطة المستثمر عن طريق خطوط أنابيب.



ودعت المؤسسة الراغبين سواء كانوا مستثمرين محليين او عالميين ممن تتوافر لديهم الإمكانيات اللازمة لشراء واستغلال منتج «ن - بيوتين» لإقامة مصنع «ماليك آنهايدرايد» بالكويت بتقديم طلب إعلان الرغبة قبل 22 سبتمبر المقبل، مع بيان وضع الشركة المالي ونشاطها ومنتجاتها وخدماتها.



وطالبت المؤسسة الراغبين في الاستثمار ببيان ما إذا كان المستثمر يمتلك التكنولوجيا المطلوبة أو الترخيص المطلوب لذلك، وفي حال عدم توافر التكنولوجيا المطلوبة يجب بيان خطة المستثمر للحصول على التكنولوجيا المطلوبة، على أن تكون التكنولوجيا المستخدمة معتمدة تجاريا.



وطالبته ببيان الخبرات السابقة في مجال صناعات «ماليك آنهايدرايد» إن وجدت، وبيان توافر الأرض الصناعية لإقامة المشروع مع مساحتها أو خطة المستثمر للحصول على الأرض الصناعية المطلوبة.



وطالبت مؤسسة البترول المستثمر المتقدم ببيان نهجه في تعظيم المحتوى المحلي، وذلك في المجالات التالية:



1 - توظيف العمالة الكويتية (فرص الوظائف المتوقع توفيرها للكويتيين مع بيان نسبة تكويت العاملين المتوقعة).



2 - بيان الحجم المتوقع للإنفاق المحلي في توريد المواد والخدمات للمشروع.



3 - دراسة جدوى للمشروع إن وجدت، أو بيان الخطة التي سيتبعها المستثمر في إعداد دراسة الجدوى.



4 - الجدول الزمني المبدئي المقترح لإقامة المشروع. وقالت انه سيتم تسلم طلبات المتقدمين بإعلان الرغبة وفقا لما تم بيانه حتى تاريخ 22/9/2022، ولن ينظر في أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، كما سيتم بحث جميع طلبات الرغبة المستوفية للشروط والمدعمة بالوثائق اللازمة وسيتم استبعاد أي طلبات رغبة مخالفة لذلك.



ويتحمل المستثمر (المتقدم) وحده مسؤولية الإفصاح عن أي معلومات تحتوي على ملكية فكرية سواء كانت خاصة له أو لغيره عند التقديم، وستقوم المؤسسة بدراسة جميع الطلبات المقدمة، ثم ستقوم لاحقا بإجراء عملية تأهيل للمستثمرين تمهيدا لطرح الفرصة/ الفرص على المؤهلين منهم للمزايدة، وستقوم المؤسسة بتوفير منتج «ن - بيوتين» للمستثمر الفائز بالمزايدة وفقا للأسعار العالمية.