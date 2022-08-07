أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



وفيما يلي أسماء الفائزين: عبدالله ابراهيم الحميم، عابدة برفين سرور، عادل بديوي الفهد، براك سعيد الفضلي، بشاير محمد الشطي، هادي فهد العجمي، هناء خلف المطلق، هدى ابراهيم بيزار، حمود بودستور، جوزار بانكودوالا، مشاعل عبدالحميد سلمان، ميرفت قاسم نجم، محمد علي قبازرد، محمد محسن ذاكري، منى اسماعيل ميرزا، نوره عبيد الظفيري، راجولا هلال هلال، روى مارون نعمة الله، سلوى حسن المهنا، سهيل دحام ظاهر.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا ربع سنوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25 الف دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة سحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.