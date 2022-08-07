علاء مجيد



تمكنت البنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي من تحقيق قفزة بأرباحها بلغت 46% لتصل إلى مستوى 564.2 مليون دينار، لتستطيع بذلك تجاوز أرباحها المسجلة قبل تفشي جائحة كورونا، والتي بلغت خلال النصف الأول من 2019 مستوى 494 مليون دينار.



ويـأتـي هـذا الـنـمـو بالتزامن مع عودة الأنشطة الاقتصادية للتعافي والعمل بشكل طبيعي، والتخلص الكامل من تداعيات جائحة «كورونا» التي أثرت على نتائج كل القطاعات بالسوق خلال العام الماضي، وخاصة قطاع البنوك، وتزامنت أيضا قفزة الأرباح مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان المحجوزة في بيان الأرباح والخسائر للنصف الأول من العام الحالي.



وقد واجه القطاع المصرفي خلال العامين الماضيين ضغوطا كبيرة نتيجة تفشي جائحة كورونا مطلع عام 2020، وهو ما ادى الى وجود ضغوط كبيرة على مستوى الربحية للقطاع بشكل عام، حيث تأثرت أرباح البنوك بالنصف الأول من 2020 وسجلت أدنى مستوياتها في 7 سنوات عند مستوى 219 مليون دينار.



ولكنها خلال النصف الأول من عام 2021، تمكنت من التعافي بعض الشيء وتحقيق نسبة نمو جيدة لأرباحها بلغت 75.9%، لتسجل أرباحا بقيمة 385.46 مليون دينار، حيث تزامن ذلك مع تخفيف بعض القيوض المفروض لمواجهة انتشار الجائحة، علاوة على عودة الحياة الاقتصادية لطبيعتها بشكل تدريجي.



البنوك التقليدية بالصدارة



وبالعودة إلى أرباح البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد استحوذت البنوك التقليدية الخمسة التي أعلنت عن ارباحها على 63.4% من ارباح القطاع بـ357.75 مليون دينار فيما استحوذت البنوك الاسلامية الخمسة التي أعلنت عن ارباحها على 36.6% من ارباح البنوك بـ206.48 مليون دينار.



تصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الارباح بـ237.82 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 وبنسبة نمو سنوية بلغت 47.9% مقارنة بـ160.76 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» ثانيا بـ138.08 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 35.1% مقارنة بـ102.19 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 وحل ثالثا البنك التجاري بـ44 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.04% وهي أكبر نسبة نمو في القطاع مقارنة بـ19.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.



وحل رابعا بنك بوبيان بـ33.08 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 54% مقارنة بـ21.54 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021 وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت بـ30.29 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 83.3% مقارنة بـ16.52 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2021.



وفي المرتبة السادسة جاء بنك برقان بقيمة أرباح بلغت 27.24 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 13% بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السابع بأرباح بلغت قيمتها 20.24 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 12.3% تلاه في المرتبة الثامنة جاء البنك الأهلي بأرباح بلغت قميتها 18.4 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22%.



كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 11.87 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 96.1% وفي المرتبة العاشرة جاء بنك بنك الكويت الدولي «KIB» بأرباح بلغت قيمتها 3.2 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 43%.



أصول القطاع المصرفي



وصل اجمالي الاصول لقطاع البنوك ككل بنهاية شهر يونيو الماضي الى 101.4 مليار دينار بنسبة نمو 8.9% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2021 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 93.12 مليار دينار.



وقد تصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك المحلية من حيث أجمالي الأصول بقيمة 34.28 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 8.6% مقارنة ب31.57 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي، تلاه «بيتك» بإجمالي أصول بلغ 22.78 مليار دينار بنمو سنوي 5.8% مقارنة ب21.54 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغت 7.63 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 14% وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.30 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 5% وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.87 مليار دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 9.3%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الاهلي بإجمالي موجودات بلغ 5.9 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 23% تلاه سابعا البنك أهلي المتحد بإجمالي موجودات بلغ 4.71 مليار دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 6.2% وجاء في الترتيب السابع البنك التجاري بقيمة موجودات بلغت قيمتها 4.32 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 4.4%.



وحل تاسعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.05 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 14.3%، وجاء في المرتبة العاشرة بنك الكويت الدولي «KIB» بقيمة موجودات بلغت 3.52 مليار دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 22%.