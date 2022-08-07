توج البنك الأهلي المتحد مجددا نجاحاته المتحققة في مجال تقنية المعلومات، بحصوله على جائزة أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات في الكويت للعام 2022 من مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية المتخصصة. وقد جاء حصد البنك لهذه الجائزة بناء على العديد من الإنجازات والنجاحات التي حققتها إدارة تقنية المعلومات، ومن أبرزها مواكبة البنك لأحدث الحلول في مجال تقنية المعلومات، وقدرة البنك على الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية في التحول الرقمي وتجربة العملاء المصرفية والابتكار والاستدامة للحصول على بيئة أعمال مستقرة وقابلة للتطوير. فضلا عن حلول أتمتة العمليات المصرفية الآلية (روبوت)، التي تؤدي إلى تسريع وسهولة إنجاز المعاملات وسرعة معالجة العمليات التي تحتاج إلى وقت، فضلا عن زيادة مستوى جودة الخدمات المقدمة وكذلك الاعتماد على نظام مصرفي قوي لسير العمل بجانب أحدث نظم معالجة البيانات. كذلك نجح البنك في إطلاق منتجات جديدة مثل رابط الدفع من البنك الأهلي المتحد والوديعة غير الثابتة والتي تعتبر حافزا خاصا للعملاء، فضلا عن اتسام خدمات البنك عبر الإنترنت بأعلى درجات الأمان والراحة مما استحق إشادة وإعجابا كبيرين.



وفي تعليقه على الجائزة، قال مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي المتحد عبدالله جراغ: تأتي هذه الجائزة الجديدة تكليلا لسعينا المتواصل نحو الاستثمار في تقنية المعلومات لتصبح تجسيدا حقيقيا لجهود البنك الدؤوبة نحو توفير أفضل الخدمات المصرفية التي تتميز بأعلى درجات الأمان والتقنيات الحديثة في القطاع المالي. وأضاف: إن التميز والتفوق الملحوظ الذي تتسم به تقنية المعلومات في البنك الأهلي المتحد جزء من استراتيجية البنك لتوظيف أفضل وأحدث الحلول المصرفية الرقمية بهدف تزويد عملائنا بخدمات مصرفية مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية والأمان والذكاء الرقمي، في الوقت الذي تمنح عملاءنا الأريحية والسهولة في إجراء معاملاتهم المصرفية بسلاسة وشفافية لا تضاهي.