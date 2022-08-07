قامت مجموعة مصرفي النقابية بتكريم بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الدولي «KIB» وبنك بوبيان، وذلك تقديرا لدورها المهم والفاعل في دعم العمالة الوطنية.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي ان التكريم تم خلال حفل بحضور البنوك المكرمة، حيث ترأسه رئيس مجموعة مصرفي فيصل الكندري، والذي أثنى على جهود البنوك في توفير كافة الإمكانات لدعم العمالة الوطنية. ودعا بقية البنوك غير المكرمة إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة عمل مناسبة لموظفيهم، كما شكر جميع موظفي البنوك دون استثناء على دورهم المهم في تحقيق النجاحات لمؤسساتهم المالية.



كما تم تكريم الأمين العام لاتحاد المصارف الكويتية د.حمد الحساوي ومدير العلاقات العامة لدى الاتحاد شيخة العيسى نظير دورهما المتميز في دعم موظفي البنوك، وقد أشاد الحساوي بدور مجموعة مصرفي النقابية في دعم العمل النقابي ودعم موظفي القطاع الخاص.



وبهذه المناسبة، أشار مدير الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني عماد العبلاني إلى سعادته بهذا التكريم الذي أتى نتيجة جهود جماعية من إدارة البنك.



كما صرح خالد الرحماني من مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان بسعادة بوبيان بتميزهم على صعيد جميع القطاعات، ومن ضمنها دعم العمالة الوطنية.



بدوره، صرح مصعب الشعلان نائب مدير عام الإدارة المصرفية للأفراد في بنك الكويت الدولي «KIB» بأن البنك من أعلى البنوك المتصدرة في تكويت الإدارات العليا والوسطى والتكريم سيكون حافزا للمزيد من الإنجازات في المستقبل.



جدير بالذكر أن مجموعة مصرفي مجموعة نقابية أنشئت في عام 2009 وهي مجموعة مستقلة بذاتها تدار بشكل مؤسسي نقابي تهدف إلى تعزيز الثقافة النقابية والمصرفية لدى موظفي القطاع الخاص بشكل عام وموظفي البنوك بشكل خاص والمجتمع ككل.