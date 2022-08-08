لدينا احتياطي يتراوح بين 1500 و2000 ميغاواط وفقاً لنوع الوقود ودرجات الحرارة التي تتحكم في عمليات الإنتاج



دارين العلي



سجل المؤشر الكهربائي امس أعلى حمل في تاريخ البلاد بلغ 15900 ميغاواط في درجة حرارة وصلت الى 49 مئوية.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إن هذا الرقم هو الأعلى لهذا العام في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا الارتفاع متوقع إذ إن توقعات الوزارة أن يتخطى الاستهلاك 16500 ميغاواط خلال موسم الذروة الذي عادة ما ينتهي مع نهاية سبتمبر من كل عام.



وأكدت المصادر أن مسألة تأمين الطاقة والحفاظ عليها والتأكد من الصيانات اللازمة هي المسألة التي تجهد الوزارة والقياديين فيها حاليا للعمل عليها، مشددة على أن جميع وحدات التوليد عاملة بالكفاءة المطلوبة وأي وحدة تخرج لأسباب فنية تتم إعادتها بأسرع وقت ممكن إلى الخدمة بعد إجراء الصيانات اللازمة عليها.



وأوضحت المصادر أن هناك احتياطيا لدى الوزارة يتراوح بين 1500 و2000 ميغاواط وفقا لنوع الوقود ودرجات الحرارة التي تتحكم بجانب معين بعمليات الإنتاج.



وشددت المصادر على ضرورة العمل على ترشيد الطاقة بأسلوب احترافي يسمح بتخفيض الاستهلاك الذي من شأنه أن يرفع كفاءة الطاقة إلى مستويات عليا ويخفف الضغط على محطات الإنتاج التي تعمل على مدى 24 ساعة وهي عرضة لأي خلل شأنها شأن المحطات في جميع أنحاء العالم.