يمنع فتح المحلات عنوة إلا بواسطة صاحب العلاقة أو بأمر من النائب العام وحضور رجال الأمن لتنفيذ أمر النيابة



عاطف رمضان



قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة إن الوزارة أصدرت تعميما لمفتشيها في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تضمن ضرورة الالتزام بمقتضيات واجباتهم الوظيفية.



وأضاف المصدر في تصريح لـ«الأنباء» أن التعميم تضمن العديد من البنود منها، التزام المفتش التجاري بعدم الكشف عن أسرار المهنة أو أسرار المخالفات لغير المعنيين بها، وكذلك منع التفتيش في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بإذن مسبق من المسؤول الإداري، وأيضا منع التفتيش في المناطق التي لا تتبع مقر العمل الإداري إلا بإذن مسبق من مسؤول المنطقة الإدارية والمسؤول المباشر.



وتابع: وبحسب ما جاء في بنود التعميم، فإنه يمنع سحب عينات أو تحريز بضاعة بدون مستند رسمي بيد المخالف، وممنوع أيضا فتح أو إغلاق محل بدون نموذج رسمي معد بذلك، ووفق التعميم يمنع التفتيش الشخصي أو تفتيش المقتنيات الشخصية ما لم تكن هناك شبهة بجريمة مشهودة، ويمنع دخول المحلات التجارية أو المخازن أو المصانع أو ما في حكمها إلا في أوقات دوامها الرسمي ووجود المسؤولين عليها.



وبين المصدر انه يمنع أيضا تحرير مخالفة الا بوجود مرجع قانوني لها أو قرار وزاري، ويمنع فتح المحال أو الأماكن المشابهة عنوة أو فتح الخزائن والأماكن المغلقة إلا بواسطة صاحب العلاقة أو بأمر من النائب العام وبحضور رجال الأمن لتنفيذ أمر النيابة، ووفقا للتعميم يمنع كذلك التدخين أو الأكل والشرب داخل المنشآت حال التفتيش عليها.