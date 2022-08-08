مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن.. وتعديل قانون الانتخاب مع المجلس

انتخابات 2022 : شهر كامل لعرض برامج المرشحين

قرار السماح للوافدين بالبقاء بالخارج أكثر من 6 أشهر مازال سارياً

السماح بتجديد الإقامات «أونلاين» ما زال معمولاً به

تكليف عبير الدعيج بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية



مريم بندق



شددت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على انه لا تغيير في شروط الترشح لانتخابات 2022، مشيرة إلى ان تعديل قانون الانتخاب يحتاج إلى دراسة بالتنسيق مع مجلس الأمة. هذا، ويرأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف اجتماعا اعتياديا لمجلس الوزراء اليوم، وينظر المجلس في توصيات إصدار مراسيم ضرورة غير قابلة للطعن وإبطال المجلس. وذكرت مصادر خاصة ان الحكومة تتطلع الى إنجاز وتطبيق المطالبات والمقترحات الممكنة لتنفيذ انتخابات محصنة من اي طعون تعرضها للإبطال.



وشددت مصادر وزارية على ان المطالبة بتنفيذ الانتخابات استرشادا بالبطاقة المدنية ليست بالسهولة المطروحة، مستدركة: لكن كل شيء من الممكن طرحه للنقاش حول إمكانية التنفيذ من عدمها. وبينت مصادر حكومية أن الجهات المختصة حريصة على ان تكون الفترة بين توقيت دعوة الناخبين إلى الانتخابات التي يتزامن معها فتح باب الترشح لتسجيل الراغبين، وموعد إجراء الانتخابات لا تقل عن شهر كامل يتم خلالها السماح بإقامة الندوات الانتخابية وعرض برامج المرشحين.



تكليف عبير الدعيج بأعمال رئيس ديوان الخدمة المدنية

عبير الدعيج

علمت «الأنباء» أنه تم تكليف الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات وتسجيل القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية عبير الدعيج بالقيام بأعمال رئيس الديوان، وتفويضها بالبت في الموضوعات والقضايا المعروضة. وكان قد تم تكليف الدعيج بأعمال وكيل الديوان في مايو الماضي.

قرار السماح للوافدين بالبقاء في الخارج أكثر من 6 أشهر.. مستمر

السماح بتجديد الإقامات «أونلاين» ما زال معمولاً به

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن قرار السماح للوافدين بالبقاء خارج البلاد لمدة أكثر من 6 أشهر مازال معمولا به.

واستطردت المصادر قائلة: انه لم يتم الغاء القرار حتى الآن، مستدركة: انه تم الغاء القرار لفئة العمالة المنزلية التي لا يسمح لها بالتواجد خارج البلاد أكثر من 6 أشهر باستثناء تقدم الكفيل بطلب الموافقة على بقاء العمالة المنزلية التي على كفالته خارج البلاد أكثر من

6 أشهر. وردا على سؤال عن امكانية تجديد اقامات الوافدين اثناء وجودهم بالخارج، أجابت المصادر: نعم مازال قرار السماح بتجديد إقامات الوافدين المتواجدين بالخارج «اونلاين» معمولا به.

انتخابات 2022 : شهر كامل لعرض برامج المرشحين

قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ"الأنباء" إن الجهات المختصة حريصة على أن تكون الفترة بين توقيت دعوة الناخبين إلى الانتخابات التي يتزامن معها فتح باب الترشح لتسجيل الراغبين وبين موعد إجراء الانتخابات فترة لا تقل عن شهر كامل يتم خلالها السماح بإقامة الندوات الانتخابية وعرض برامج المرشحين.