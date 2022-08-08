أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم 17 لسنة 2022 بجلسته المنعقدة في 2 أغسطس برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل بالموافقة على ترقية وكلاء بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.



ويأتي ذلك في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في تكويت القضاء، حيث سيتم نقل عدد منهم إلى محكمة الاستئناف لسد النقص بها عوضا عن إعارة بعض المستشارين من غير الكويتيين وندب البعض الآخر لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية بالمحكمة الكلية. والمرقون هم:



محمود إبراهيم محمود الملا



مفرج محمد أحمد المفرج



عبدالله عبدالمحسن محمود مندني



عبدالله أحمد عبدالوهاب البابطين



خالد عبدالعزيز خليفة العسعوسي



قتيبة ناصر داود النصر الله



بشار عبداللطيف إبراهيم الحسون



طارق عبدالعزيز الياسين



د.فهيد عبدالله حجرف العجمي



حمد حمدان نزال المعصب



محمد سعد راشد العبهول



محمد مشوح مبارك الحسيني



عبدالله ناصر بدر العصيمي



صالح أحمد السيد عبدالله الرفاعي



علي ناجي مناور المطيري



عبدالعزيز عمر نايف العتيبي



محمد نداء رشيد المطيري



عبدالله صالح عبدالله البريه



بدر عوض رجا عياد الرشيدي



مطلق عبدالله مطلق المهمل



أحمد طلق حميد العتيبي



خالد علي حسن محمد الكندري



محمد سامي عبدالرحمن البسام



فيصل راشد إسماعيل الياسين



يوسف عايض عياض الرشيدي



ناصر عيسى إبراهيم الشهاب



سيف عيد سيف الخرينج



طلال مرزوق عسيكر المطيري



فيصل راشد سالم الحربي



عبدالمحسن عبدالله مساعد العجيل



بدر رشيد حمد العنزي



فالح راضي رهيف العجمي



عمر عبدالعزيز عبدالله الغانم



أحمد خلف عواد الشمري



حسين حميد ناصر القلاف



فيصل مجيبل ليلى العنزي



الحميدي لافي فلاح المطيري



علي خليفة راشد الشحومي



مشعل يوسف عبدالله العمار



خالد يوسف مرزوق الرشدان



أحمد محمد خالد الدهيشي