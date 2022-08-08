عاطف رمضان



قام وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بجولة على بعض قطاعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث التقى الوزير موظفي «السكنية» واستمع إلى آرائهم والوقوف على سير الأعمال ومتابعتها بالإضافة إلى عمل زيارة تفقدية لعدد من الإدارات مثل (إدارة خدمة المواطن- إدارة بدل الإيجار- إدارة الطلبات والبحوث الإسكانية ومجموعة من إدارات المؤسسة) واستمع الى الكوادر الوطنية بالمؤسسة وشرحهم التفصيلي لآلية عمل كل قطاع على حدة.



ودعا الكندري كافة الموظفين الى أهمية الاهتمام بالمواطنين وإتاحة الفرصة لهم لشرح معاملاتهم وتولي أمر إنجازها وفق النظم والقوانين واللائحة المعمول بها وإنجاز معاملاتهم بأفضل صورة وأسرع وقت ممكن حتى لا يتكبدوا عناء الانتظار أو المشقة في أي إدارة من إدارات المؤسسة.

وأضاف الكندري أنه على الجميع التكاتف والتعاون من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل الذي نسعى إليه جميعا وهو خدمة الكويت.



وأكد الوزير حرصه الدائم على متابعة العاملين في المؤسسة عن كثب ودعمه المتواصل لحل جميع العقبات التي تواجه العاملين في جميع قطاعات المؤسسة المختلفة وتوفير أجواء العمل المناسبة للعطاء والإبداع، وضرورة رفع مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمواطنين.