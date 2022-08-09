محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه تم الانتهاء من مشروع تحديث وتوسيع منشأة الإنتاج الجوراسي 3 في الكويت (JPF-3) وتشغيلها قبل الموعد المحدد، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية، حيث ان تشغيل المشروع التابع لشركة نفط الكويت والبالغة تكلفته 117.75 مليون دولار قد بدأ في الاول من أغسطس الجاري.



وكانت الشركة النفط الكويتية قد ارست المشروع المذكور على شركة سبيتكو المحلية كأمر تغييري لعقد تم توقيعه في 13 يونيو من العام الماضي.



وقال أحد المصادر: تم الانتهاء من اختبار الأداء ويعتبر المشروع الآن قيد التشغيل، وقد اعربت الشركة عن سعادتها البالغة لأن المشروع انجز قبل شهرين ونصف الشهر من الموعد المحدد.



ويتضمن المشروع زيادة طاقة المنشأة على معالجة النفط بنسبة 25% لترتفع من 40 ألف برميل إلى 50 ألف برميل يوميا.



وإلى جانب إضافة قطار غاز ثان، تم ايضا مضاعفة طاقة معالجة الغاز من 104 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم إلى 208 ملايين قدم مكعبة يوميا.



وقالت المجلة ان من المعلوم أن ترسية تحديث المشروع من خلال أمر تغييري بدلا من عملية طرح مناقصة منفصلة كانت في صالح شركة نفط الكويت، ومن مزاياها ان العمل قد بدأ بسرعة في وقت شهدت فيه عمليات طرح المناقصات في الكويت تأخيرات طويلة وتعطلت بشكل كبير بسبب وباء كورونا.



وبموجب الشروط الأصلية للأمر التغييري، كان من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدى 16 شهرا ليبدأ تشغيله في أكتوبر 2022.



وتنص شروط العقد على ان تتولى شركة سبيتكو تشغيل وصيانة المنشأة لمدة عامين آخرين بعد الانتهاء.



تجدر الاشارة الى انه تم تشغيل المرفق JPF-3 الواقع في حقل غرب الروضتين بالكامل في 22 ديسمبر 2019 حيث منحت شركة نفط الكويت عقدا بقيمة 377 مليون دولار للمشروع الأصلي لشركة سبيتكو في يوليو 2016، حيث يشمل نطاق المرحلة الأولى من المشروع منشأة لمعالجة الغاز وأخرى لمعالجة النفط، بسعة 120 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا و40 الف برميل يوميا على التوالي، في حين تم تشغيل المرحلة الأولى بالكامل في نهاية مارس 2018.



اما المرحلة الثانية من المشروع فهي عبارة عن وحدة لاستعادة الكبريت، وكان من المقرر أصلا أن يتم تشغيلها بالكامل في يوليو من العام الماضي، لكنها شهدت تأخيرات بسبب مشاكل في عملية البناء.