في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على رعاية الشباب والمساهمة في إعداد جيل جديد من رواد الأعمال ودعم المؤسسات المجتمعية الفاعلة، قام البنك باستضافة متدربي برنامج لوياك للتدريب المهني «درب»، حيث تلتقي أهداف البنك التجاري مع مؤسسة لوياك فيما يتعلق بتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة.



هذا، ويهدف برنامج «درب» إلى تعريف المشاركين بطبيعة العمل في القطاع المصرفي وتهيئتهم لدخول سوق العمل عبر نشر الثقافة الوظيفية بينهم.



وفي هذا الصدد، عقد قطاع الموارد البشرية لدى البنك مقابلات مع المتدربين للتعرف على تخصصاتهم وتوجهاتهم لتحديد الإدارات والقطاعات المناسبة لتدريبهم، كما تم عقد لقاء تمهيدي معهم بالتعاون مع إدارة التدريب لتعريفهم بفترات وأوقات التدريب التي تمتد حتى نهاية شهر أغسطس 2022 وكذلك توعيتهم بالمتطلبات الواجب الالتزام بها أثناء التدريب، وقد قام البنك بالترتيبات الداخلية اللازمة مع الإدارات المعنية باستضافتهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب.



وقد حضر صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية اللقاء التمهيدي للتعرف على المتدربين، وأكد حرص البنك ودوره في رعاية مثل هذه البرامج التدريبية التي تخدم أهداف الموارد البشرية والتوطين والبحث عن الطاقات الشبابية التي يسعى البنك لجذبها وإعطائها الفرص الوظيفية في قطاعات وإدارات البنك المختلفة بما يتناسب مع احتياجاته.



هذا، وأكد عبدالله العلاقة المثمرة مع مؤسسة لوياك التي تسعى إلى إعداد الشباب للمستقبل عن طريق إشراكهم في برامج تدريبية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة، ومنها بالطبع البنك التجاري الذي يعتبر من المؤسسات المصرفية التي تحرص على تدريب وتوظيف العمالة الوطنية بسعيه الدائم لتسخير جميع السبل لإنجاح مثل هذه البرامج التي تخلق فرص وظيفية للشباب.