علي إبراهيم



رفعت الإدارة العامة للجمارك الحظر عن استيراد الإبل الحية من العراق، والأبقار من بلغاريا.



وأصدر مدير الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد تعليمات جمركية رقم 67 لسنة 2022 قضت في مادتها الأولى بأن يرفع الحظر عن استيراد الإبل الحية من العراق، على أن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية، كما أصدر التعليمات رقم 68 لسنة 2022 والتي قضت برفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من بلغاريا إلى الكويت، وذلك بسبب انتهاء تفشي اللسان الأزرق على أن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية البيطرية التي تحددها إدارة الصحة الحيوانية.