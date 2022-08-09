علي إبراهيم



أصدر رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي قرارا بشأن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تمارس نشاط مهنة خبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، عبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تحمل الجنسية البريطانية. وتفصيلياً، أصدر العتيبي القرار رقم (15) لسنة 2022 والذي أقر في مادته الأولى بمنح الوحدة موافقة مبدئية لتأسيس شركة الشخص الواحد تمارس أنشطة المهن التأمينية كخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر.



وحدد رأسمال الشركة بـ10 آلاف دينار وتعمل تحت اسم شركة «سيدجويك ريسك سيرفيزيس ليمتد بنسبة ملكية 100% وتحمل الجنسية البريطانية». وحدد القرار أن الموافقة الممنوحة لتأسيس الشركة تسري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي في 6/2/2023 وذلك وفقا لاستيفاء المتطلبات التي تحددها الوحدة. وقضت المادة الثانية، بانه يرخص للشركة قيد التأسيس وباسمها المعتمد بعد استكمال متطلبات تشجيع الاستثمار واستكمال كافة متطلبات منح الموافقة النهائية التي تصدر عن الوحدة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص المزاولة وبعد أداء الرسوم المقررة.