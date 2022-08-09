يعقوب العوضي



أقام نادي الألعاب الشتوية حفل تكريم لمنتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد في مقره بصالة عجيل العجران في منطقة بيان، حيث قدم رئيس النادي فهيد العجمي مكافآت مالية للاعبين بعد تحقيق الأزرق المركز الثالث في بطولة آسيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم «اليونان وألمانيا 2023». وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة محسن المعصب، ومشعل فليطح، وأحمد العمران، ومبارك العماني وخالد المطيري.



كما قدم اتحاد اليد درعا تذكاريا لفهيد العجمي عبارة عن «قميص» البطولة موقعا من جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري للمنتخب تعبيرا عن الامتنان والتقدير لنادي الألعاب الشتوية.



وفي هذا الإطار، أكد العجمي أنه يجب علينا كرياضيين المبادرة في تكريم مختلف اللاعبين واللاعبات الذين يحققون الإنجازات ومنحهم الحوافز المعنوية والمادية. ونحن نفتخر بوجود مواهب شابة قادرة على تلبية طموحات الرياضة الكويتية ونتطلع للمزيد.



بدوره، أشاد خالد المطيري بالروح القتالية التي تحلى بها الأزرق الشاب في البطولة الآسيوية والتي استعاد من خلالها هيبة اللعبة على مستوى القارة الصفراء، مشيدا بمبادرة فهيد العجمي لتكريم المنتخب. من جانبه، أثنى قايد العدواني على الدور الكبير الذي يقوم به نادي الألعاب الشتوية من خلال دعم مختلف الرياضات في البلاد والذي يأتي من باب الحس بالمسؤولية الرياضية والوطنية تجاه الرياضة الكويتية.