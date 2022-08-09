مبارك الخالدي



يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أولى حصصه التدريبية في مصر اليوم، وذلك بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى القاهرة امس في مستهل معسكر إعدادي يمتد لمدة أسبوعين. ويرأس البعثة عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي وعضوية الجهاز الفني برئاسة المدرب الوطني عيد سابج والجهاز الإداري والطبي إضافة إلى 26 لاعبا.



ومن المقرر أن يلعب أبناء الأحمدي 4 مباريات ودية قبل العودة إلى البلاد. جدير بالذكر ان فريق الشباب يستعد لمواجهة فريق برقان في الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى الذي سينطلق 28 الجاري.