هادي العنزي



أكمل الفحيحيل ملف التعاقدات الخارجية بعدما وقّع مع لاعب منتخب الكونغو فابريس نيغوما، قادما من الرجاء البيضاوي المغربي لمدة موسم، ليحل بديلا للغاني سولومون مينساه، ليكمل عقد محترفي «الاشاوس»: السوري عبدالله الشامي، والبرازيلي جوليو سيزار، والتونسي يوسف بن سودة، والبرازيلي لويز فرنانديز الذي انتظم في التدريبات مؤخرا بعد أن فسخ نادي التضامن عقد اللاعب بالتراضي، ليعود فرنانديز من جديد إلى فريقه السابق، ليكمل معه الموسم الثالث تواليا.



ويلعب الفحيحيل مساء اليوم مع هلال القدس الفلسطيني أولى مبارياته الودية بمعسكره بمدينة أنطاليا التركية، على أن يلتقي مع دبا الحصن الإماراتي الخميس المقبل.



من جانب آخر، أغلق الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل برئاسة د.أحمد عجب ملف المحترفين أيضا، بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة، هم: الفرنسي طارق عجون، والتونسي حمزة بن عبدة، والعماني حمد الحبسي، بالإضافة الى التجديد للبرازيليين ليوناردو دا سيلفا وجيوفاني دينيز. ويواصل الساحل تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية، بمعسكره الخارجي بتركيا بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس، وقد خاض «ابناء أبو حليفة» أولى مبارياتهم الودية أمام الخور القطري، وانتهت لمصلحتهم بهدفين دون رد سجلهما البرازيلي جيوفاني، وعبدالمحسن العجمي، ومن المقرر أن يلعب الساحل غدا ثاني مبارياته الودية في تركيا مع نادي الخليج السعودي، ويختتم معسكره التدريبي بلقاء يجمعه مع دبا الحصن الإماراتي قبل العودة إلى البلاد 17 أغسطس الجاري.