يحيى حميدان



التحق الثلاثي المدافع أحمد إبراهيم ولاعب الارتكاز عبدالله الشمالي والمحترف الأردني عدي الصيفي بفريق كرة القدم بنادي القادسية الذي يقيم معسكرا تدريبيا حاليا في مدينة 6 أكتوبر بمصر بعد ما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد معهم بشكل رسمي. ويأتي انتقال إبراهيم (29 سنة) والشمالي (34 سنة) بعد انتهاء عقديهما مع ناديهما السابق العربي، فيما خاض الصيفي (36 سنة) الموسم الماضي في صفوف النصر بعد رحلة احترافية طويلة في الملاعب الكويتية لعب خلالها في السالمية والقادسية.



وخاض الثلاثي التدريبات الصباحية أمس مع كامل أعضاء الفريق المتواجدين في مدينة 6 أكتوبر تحت قيادة المدرب الوطني ناصر الشطي، وسط تركيز تام من جانب مدرب اللياقة التونسي خليل الجبابلي على رفع المعدلات اللياقية للاعبين بشكل كامل.



كما وافقت إدارة «الأصفر» على إعارة لاعب الوسط التونسي حسام السويسي إلى حسنية أغادير المغربي لمدة موسم واحد.



وتقدم السويسي بالشكر لإدارة القادسية لموافقتها على إعارته للفريق المغربي، متمنيا أن يعود من جديد لتمثيل «الأصفر» في المستقبل القريب وإسعاد الجماهير التي دعمت النادي واللاعبين بشكل واضح. وبذلك، يكون القادسية قد أغلق ملف المحترفين الأجانب بعدما حافظ على بقاء الألباني لورانس تراشي، وتعاقد مع المدافع البوركيني باتريك مالو والمهاجمين العاجيين سيدريك هنري ومامادو سورو، بالإضافة للصيفي.



إلى ذلك، يلتقي الأصفر غدا مع فريق حرس الحدود في مباراة ودية قد تكون الأخيرة له في معسكره بالقاهرة.



الكويت يلاقي الوحدة



وفي النمسا، يلتقي نادي الكويت مع الوحدة الإماراتي مساء اليوم في مباراته التجريبية الثالثة على هامش معسكره التدريبي المقام هناك. وينتظر أن تشهد المباراة مشاركة القادم الجديد من العربي محمد فريح بشكل رسمي مع الفريق الكويتاوي بعدما تم التعاقد معه السبت الماضي لمدة موسم واحد. وبات فريح (34 سنة)، والذي يشغل مركز الظهير الأيمن، الصفقة المحلية الثالثة بالنسبة لـ «الأبيض» بعدما تم التعاقد سابقا مع لاعب الوسط أحمد الظفيري من القادسية، والمهاجم فواز المبيليش من خيطان. وينتظر أن يختتم الكويت مبارياته التجريبية في النمسا أمام الشارقة الإماراتي الاثنين المقبل، قبل العودة للبلاد 17 الجاري.