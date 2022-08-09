هادي العنزي



كشف الاتحاد العربي لكرة السلة عن هوية الأندية الـ16 التي ستشارك في بطولة الأندية العربية الـ34 لكرة السلة، والتي يستضيفها نادي الكويت وصيف النسخة السابقة خلال الفترة من 5 حتى 15 أكتوبر المقبل. ويمثل الكويت في البطولة أندية الكويت، وكاظمة، والجهراء، كما تشارك أندية: الأهلي والاتحاد السكندري من مصر، والسد القطري، وأهلي بن غازي الليبي، والاتحاد - أهلي حلب السوري، والبشائر العماني، ودجلة العراقي، ووداد بوفاريك الجزائري، والنصر السعودي، والأهلي البحريني، والميناء اليمني، وبيروت اللبناني. ويسعى الكويت بطل الخليج وثاني العرب الى الفوز بالنسخة المقبلة للبطولة وقد قام الجهاز الإداري للفريق برئاسة بدر العصيمي بالتعاقد مع الأميركي ماركس هانت، والهاييتي كادي لالان، لتدعيم صفوف «العميد»، وتعزيز حظوظه للظفر باللقب العربي، خاصة أن الأبيض يضم العديد من اللاعبين المتميزين أمثال الأخوين حمد ومحمد عدنان، وأليكس الغيص، وتركي حمود، وفهد الظفيري، وراشد الرباح، وعمران جوهر، ومحمد عزيز، وعلي الهدهود.