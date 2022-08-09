يحيى حميدان



أنهت ادارة نادي برقان ملف محترفي الفريق الأول لكرة القدم بعد التعاقد مع الخماسي: البرازيلي ويسلي سانتوس (مدافع)، والنيجيري إيتو دافيد (وسط) والمهاجمين البرازيلي تايلون نيكولاس والأردني حمزة الصيفي، بالاضافة للحفاظ على خدمات المدافع التونسي رامي أبوشنيبة للموسم الثالث على التوالي.



وكشفت مصادر في إدارة «الذهبي» أن التعاقد مع الصيفي كلف ميزانية النادي 120 ألف دولار وليس كما تردد في وسائل الاعلام الأردنية التي ذكرت أن الصفقة وصلت لـ80 ألف دولار.



هذا، ويواصل برقان تدريباته بصورة يومية على ملعبه الخاص في شرق الأحمدي استعدادا لانطلاق منافسات دوري الدرجة الأولى و28 الجاري.



وفي الفروانية، حصلت ادارة نادي التضامن على موافقة نظيرتها في اليرموك على استعارة اللاعب سالم الهولي لمدة موسم واحد.



ويتدرب «العنيد» بصفة يومية في الملعب الفرعي لنادي النصر بسبب أعمال الصيانة في ملعبه الرئيسي.