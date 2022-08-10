أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمنتزهات إبراهيم الغانم، أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 أسفرت عن تحقيق صافي ربح بلغ 1.6 مليون دينار، بربحية 7.97 فلوس للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 1.1 مليون دينار بالفترة نفسها من 2021، وبربحية 5.48 فلوس للسهم وبنمو بالأرباح بلغ 40% تقريبا.



وأوضح الغانم في بيان صحافي، أن العائد على إجمالي الأصول بلغ 4.67% والعائد على حقوق المساهمين 5.22%، مضيفا ان الشركة الكويتية للمنتزهات تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع استثماراتها العقارية، وذلك لتعزيز جودة أصولها وتنمية حقوق المساهمين، مما انعكس إيجابيا على نتائج الربع الثاني.