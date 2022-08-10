أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوباته وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: خالد فيصل عبدالله الهاجري، فهد ناصر هايف الحويلة، نورة جميل ناشي الخرس، سوسن فهد حمود الدباسي، خليل عبدالله حسين عبدالكريم، طلال سالم براك الهيفي، مثقال إسماعيل الفلاح، طارق عبدالمحسن عبدالعزيز المخيزيم، أحمد جواد جابر العتيبي، منصور راشد سعيد الراجحي.



أما رابحو سحب السنبلة Kids، فقد فاز بالجوائز 7 عملاء، هم: حصة بدر ناصر العتيبي، ديمة مبارك مشعل الديهان، لولوة عيسى حسين بوسكندر، فاطمة عبدالله فهد العنزي، يوسف عبدالمحسن براك الزنكي، عبدالعزيز علي جابر المري، عبدالعزيز فايز فالح مناور العازمي. اما الفائزون بسحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: ريم بسام أحمد لبده، أحمد عبدالعزيز أحمد الدعيج، نورة عبدالله سعيد الهاجري، مشاري محمد علي أسد عبد الرحيم، غدير عزمي أحمد عبد الرزاق.



وأعلن ايضا عن فائزي سحب «المكآفات الطلابية الشهري»، وهم: رتاج ذياب حمد العتيبي، خولة عبد اللطيف خلف العنزي، ديما عيد صالح الشمري، أمثال مشاري محمد المطيري، منيرة بادي كروز العجمي.



وحول الشروط قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.