حظيت هيئة أسواق المال بمنصب عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، وذلك من خلال تزكية مرشحها من الإدارة التنفيذية العليا للهيئة مثنى عبدالوهاب الصالح رئيس قطاع الأسواق عضوا وممثلا للجنة الأسواق النامية والناشئة، في مجلس الإدارة وذلك لمدة سنتين للفترة من العام (2022) لغاية (2024)، وتجدر الإشارة الى أنه قد تقدم الى منصب العضوية مرشحان أحدهما من هيئة أسواق المال والآخر من هيئة أخرى وقد انسحب قبل يوم الانتخاب.



وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أكبر لجان المنظمة، حيث يبلغ عدد أعضائها 115 عضوا من الدول يشكلون 75% من الأعضاء العاديين فيها تشمل هذه اللجنة كل من أوروبا، آسيا، أفريقيا، أميركا الجنوبية، وأوقيانوسيا، وتهدف اللجنة إلى تطوير وتعزيز فاعلية الأسواق المالية الناشئة من خلال وضع الضوابط والمعايير التي من شأنها رفع كفاءة تلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية للدول الأعضاء وتقديم المساعدة والدعم الفني، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والخبرات والتقنيات.



وتأتي عضوية الكويت ـ ممثلة بهيئة أسواق المال ـ في اللجنة من خلال تمثيل مؤسسي وليس شخصيا ايمانا من هيئة أسواق المال بالكفاءات الوطنية والتزاما بمبادئ العمل المؤسسي، حيث لم تقدم الهيئة ترشيحاتها على مستوى السادة أعضاء مجلس المفوضين تحسبا من فقد العضوية عند انتهاء مرسوم تشكيل مجلس المفوضين والذي شارف على الانتهاء مطلع شهر سبتمبر المقبل، ويتيح التمثيل المؤسسي للهيئة المرونة لاختيار الممثل المناسب لتمثيلها في مجلس إدارة (الأيسكو).



وبالحصول على هذا المنصب، تكون هيئة أسواق المال ولأول مرة في تاريخها ممثلة تمثيلا مؤسسيا في مجلس إدارة منظمة (الأيسكو)، وهو ما تطمح معه الهيئة لفتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة، فضلا عن الاستفادة من مشاركة مجلس إدارة منظمة (الأيسكو) في العديد من المنظمات والجهات الدولية المرموقة ذات العلاقة المباشرة بأعمال أسواق المال مثل لجنة بازل، والمفوضية الأوروبية، ومجلس الاستقرار المالي، والمنتدى الدولي لمنظمي مهنة التدقيق الداخلي، والبنك الدولي، والتي ترتبط أعمالها وقراراتها بأهداف ومهام الهيئة.