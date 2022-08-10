أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) اسم الفائز بمبلغ 5 آلاف دينار وهي رشا جابر الشمري، بالإضافة الى أسماء 20 فائزا بمبلغ 500 دينار لكل منهم ضمن السحب الشهري الثاني من حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» لعملاء «حسابي» للشباب، التي تمنح العملاء فرصة الفوز بأكبر سحب حصري بقيمة 100 ألف دينار خلال فترة الحملة التي تستمر الى نهاية العام، بالاضافة الى فرصة فوز 4 عملاء بجائزة قيمتها 5 آلاف دينار على مدار الحملة.



وجرى السحب بالمقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



والفائزون هم: فاطمة دخيل العنزي، حمد فيصل العبدالوهاب، اسماء سعد المطيري، حمود سعد القويع، دانه مشعل الطبيخ، يوسف وليد الرمضان، مريم محمد بوشهري، اسمى بجاد العتيبي، حمد ركاد الضفيري، غاية نايف العجمي، وضحة متعب المطيري، في عبدالعزيز المويزري، مريم عبدالرزاق عبدالسلام، شيخه بدر السبيعي، فوز الحميدي العدواني، غدير سعود العتيبي، سامية زبار العتيبي، عبدالعزيز أحمد يوسف، لولوة ياقوت مبارك، عبدالعزيز برجس الحيلان.



وفازت رشا جابر الشمري بمبلغ 5 آلاف دينار وهي الجائزة الكبرى الأولى لهذه السنة.



ويأتي إطلاق هذه الحملة بمميزاتها الإضافية ضمن استراتيجية «بيتك» بالاهتمام بعملائه، حيث يقدم البنك مميزات مختلفة لعملاء برنامج «حسابي» من حملات خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.



وتتيح حملة «مكافآتكم الطلابية عندنا» التي يوفرها «بيتك» لعملاء «حسابي» للشباب، أكبر سحب حصري بقيمة 100 ألف دينار، خلال فترة الحملة الممتدة الى نهاية العام الحالي، بالإضافة الى العديد من المزايا والعروض، منها: بطاقة مسبقة الدفع للسنة الأولى مجانا، المشاركة في برنامج مكافآت «بيتك» والحصول على 1000 نقطة من مكافآت «بيتك» عند التفعيل، وعروض مميزة وعروض نهاية الاسبوع وخدمات مصرفية على مدار الساعة.