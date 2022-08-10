كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة «أقوى 25 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2022»، لتسلط الضوء على المبتكرين في مجال الخدمات المالية، ممن يعملون على مساعدة الشركات للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وتمكين المستهلكين من تبني خدمات الدفع الإلكتروني، وتحويل الأموال بما يوفر الراحة والسهولة.



وقد شهدت قائمة هذا العام تواجد 3 شركات كويتية تعمل بمجال التكنولوجيا المالية، وهي «MyFatoorah»، و«Ottu»، و«UPayments»، حيث تقدم جميعها حلول وخدمات الدفع الإلكتروني لأصحاب الأعمال ومنصات التجارة الإلكترونية.



«MyFatoorah»



أسس هذه المنصة عبدالله الدبوس في عام 2016، حيث تتيح (MyFatoorah) خدمات الدفع الإلكتروني لأصحاب الأعمال ومنصات التجارة الإلكترونية، منها: خدمات الفواتير الإلكترونية، والدفع عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وأنظمة نقاط البيع.



وقد بدأت الشركة عملياتها في الكويت، ثم توسعت في مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان وتركيا ولبنان والأردن، كما لديها عملاء في أميركا وأوروبا، ونفذت معاملات بنحو 2.9 مليار دولار في 2021، وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 255 ألف مرة، ولديها نحو 60.5 ألف مستخدم نشط. كذلك أضافت خدمات الشحن بالتعاون مع أرامكس و(DHL).



«Ottu»



أسسها طلال العوضي في عام 2019، لتتيح لأصحاب الأعمال دمج بوابات الدفع الإلكتروني في مواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، دون الحاجة لبناء بنية تحتية للمدفوعات، حيث يمكن من خلال واجهة برمجة التطبيقات الموحدة الخاصة بـ(Ottu) ربط الشركات مباشرة ببوابات الدفع ومزودي الخدمة.



وفي حين أسهمت الشركة في تنفيذ أكثر من 2.6 مليون معاملة بقيمة 970 مليون دولار في عام 2021. بدأت الشركة عملها في الكويت قبل أن تتوسع في مصر والسعودية والبحرين وعمان وقطر والهند والإمارات، وهي تخدم الشركات في قطاعات منها: الطيران والفنادق والتعليم والتجزئة والسيارات والرعاية الصحية.



«UPayments»



تأسست هذه المنصة على يد علي الحبشي وناصر الحميدي في عام 2016، وتتيح خدمات الدفع وتحصيل الفواتير عبر الإنترنت، وإنشاء المتاجر الإلكترونية ودفع وتحصيل إيجارات العقارات. وتقدم الشركة المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي خدماتها عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص لها. فيما عالجت معاملات بقيمة تخطت 689 مليون دولار في عام 2021، وتم تنزيل تطبيقها أكثر من 150 ألف مرة. كما لديها شراكات مع بنك الكويت الوطني وزين للاتصالات، وهي تعمل حاليا في الكويت وقطر والسعودية.



شركات الدفع الإلكتروني



وبالعودة إلى قائمة «فوربس» الرئيسية، فقد هيمنت شركات الدفع الإلكتروني على القائمة من بين 25 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة. وتعد مدفوعاتكم الأردنية (MadfooatCom) من أبرز الشركات في القائمة، حيث نفذت من خلالها معاملات تجاوزت قيمتها 13 مليار دولار في عام 2021.



كما تسهم شركات مثل فوري المصرية، و(PayTabs) السعودية، وماي فاتورة من الكويت، بإحداث ثورة في قطاع المدفوعات في بلدانها. وقد انضمت 4 منصات للشراء الآن والدفع لاحقا، إلى القائمة: تمارا السعودية، وفاليو من مصر، وشركتا (tabby) و(Postpay) من الإمارات.



ونجحت العديد من شركات التكنولوجيا المالية الأخرى في جذب استثمارات واعدة، حيث جمعت منصة الإقراض والمدفوعات (MNT-Halan) تمويلا بقيمة 120 مليون دولار، كما جمعت منصة المدفوعات الرقمية (Paymob) تمويلا بلغ 50 مليون دولار، وجمعت منصة تداول العملات المشفرة (BitOasis) نحو 30 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة (B). من بين 25 شركة مصنفة، تأسست 13 شركة على أيدي رواد أعمال منفردين، و12 شركة أسهم في تأسيسها اثنان أو أكثر من المؤسسين. كما هيمنت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرا رئيسيا لها بواقع 8 شركات، تليها السعودية ومصر بواقع 5 شركات لكل منهما، لتشكل هذه الدول الثلاث 70% من إجمالي التصنيف.