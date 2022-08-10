حوا: نتائج النصف الأول نتيجة الأداء المميز لأصولنا وتضافر جهود مجموعة شركاتنا

الشركة شهدت إقبالاً مستمراً على مشروع ضاحية حصة المبارك قيد التطوير بمكوناته المختلفة



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث حققت الشركة نموا ملحوظا في صافي أرباحها بواقع 417% لتصل إلى 6.58 ملايين دينار عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بربح بلغ 1.27 مليون دينار عن نفس الفترة من 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الإيرادات التشغيلية بلغت 40.73 مليون دينار بالنصف الأول، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 143.1 مليون دينار عن نفس الفترة من 2021، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 9.82 ملايين دينار محققة بذلك زيادة بنسبة 52%، مقارنة بمبلغ 6.45 ملايين دينار عن نفس الفترة من 2021.



وعن أدائها في الربع الثاني لهذا العام، حققت العقارات المتحدة تحسنا في صافي أرباحها التي بلغت 84.9 مليون دينار، مقابل ربح بلغ 0.14 مليون دينار عن نفس الفترة من 2021، كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية 6.3 ملايين دينار خلال الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بربح بلغ 3.17 ملايين دينار عن نفس الفترة من عام 2021.



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن حوا: «إن التقدم الذي أحرزناه في نتائج النصف الأول من عام 2022، هو نتيجة الأداء المميز لأصولنا وتضافر جهود مجموعة شركاتنا ضمن خطط مدروسة وفعالة».



وأضاف: «يعود سبب ارتفاع صافي الأرباح التشغيلية بالنصف الأول بشكل رئيسي إلى ارتفاع مجمل الربح الناتج عن أنشطتنا في جميع القطاعات التي نعمل بها، بالإضافة إلى الربح الناتج عن عملية بيع حصة الشركة في شركة الفنادق الكويتية خلال الربع الثاني من هذا العام، كما شهدت الشركة إقبالا مستمرا على مشروع ضاحية حصة المبارك قيد التطوير بمكوناته المختلفة».