حضر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري حفل الافتتاح الرسمي لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي انطلقت أمس، بحضور شخصيات عربية وإسلامية بارزة في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية التركية بـ58 لاعبا ولاعبة يشاركون في 10 ألعاب هي: القوى، والسباحة، والجودو، والكراتيه، والتايكوندو، والرماية، والقوس والسهم، والدراجات الهوائية، وكرة الطاولة، والكيك بوكسينغ.



وتستمر منافسات الدورة حتى 18 الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية يمثلون 54 دولة إسلامية، وتشمل ألعاب كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة (3×3) وكرة القدم والجمباز الهوائي والجمباز الفني والرماية وألعاب القوى وسباق الدراجات على الطريق وسباق الدراجات على المضمار والبوتشي والرماية التركية التقليدية والمصارعة ورفع الأثقال والجودو والكاراتيه والكيك بوكسينغ وكرة الطاولة والقوس والسهم والجمباز الإيقاعي والتايكوندو والسباحة.



وكان مقررا أن تقام الدورة العام الماضي لكنها أُجلت بسبب تداعيات جائحة (كورونا) وتستضيفها تركيا للمرة الأولى، حيث تقام الدورة مرة كل 4 أعوام ويشرف على نسختها الحالية الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي واللجنة الأولمبية التركية.



من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية رئيس وفد الكويت الشيخ جابر ثامر الجابر إن دورة ألعاب التضامن الإسلامي تعد تجمعا رياضيا يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الإسلامية.



وأكد في تصريح لـ «كونا» اهتمام الكويت «قيادة وحكومة» وحرصها على تقديم الدعم للرياضة الكويتية وتطوير مواهب رياضييها في جميع الألعاب. مضيفا ان اللاعبين الكويتيين جاهزون للمنافسة ويرغبون في تحقيق نتائج تلبي الطموح لحصد أكبر عدد من الميداليات.



وأعرب عن الأمل في أن يحقق لاعبو الكويت الإنجازات ورفع علم الكويت عاليا في الدورة.



الظفيري في النهائي



يتطلع لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى العداء إبراهيم الظفيري الى تحقيق نتيجة مميزة وخطف أحد المراكز الأولى عندما يخوض اليوم سباق نهائي 800 متر.



وقدم الظفيري مستوى مميزا في الدور الأول تأهل من خلاله الى المرحلة النهائية للسباق بعد ان جاء في المركز الثاني بزمن قدره دقيقة و49 ثانية و31 جزءا من الثانية.



وتنطلق صباح اليوم منافسات مسابقة رماية (فردي تراب) على ميادين مدينة قونية، وتعقد الآمال على منتخب الرماية في تحقيق الإنجازات والظفر بأكبر عدد من الميداليات الملونة بتواجد عدد من أبرز الأسماء على مستوى اللعبة وهم: طلال الرشيدي وناصر المقلد وعبدالرحمن الفيحان وشهد وسارة الحوال وهاجر عبدالملك.



الطرقي والرومي حملا العلم



تولى البطل الأولمبي الرامي عبدالله الطرقي والعداءة امل الرومي مهمة حمل العلم أثناء حفل افتتاح الدورة، كما شارك لاعبو منتخبنا الوطني لكرة الطاولة والتايكوندو والرماية والدراجات الهوائية في تمثيل وفد الكويت المشارك بالدورة.



إلى ذلك ودع لاعب منتخبنا الوطني للتايكوندو يوسف القلاف منافسات مسابقة وزن تحت 54 كجم بعد الهزيمة أمام منافسه السنغالي بنتيجة 0-2. وقال المدرب الوطني لمنتخب التايكوندو وليد المرشاد ان منافسات البطولة شهدت مواجهات قوية وتنافسا كبيرا بين اللاعبين نظرا لمشاركة العديد من الأبطال الأولمبيين واللاعبين المصنفين على مستوى العالم.