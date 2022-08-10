مبارك الخالدي



نجحت إدارة النادي العربي في انتزاع حكم قضائي عاجل من لجنة فض النزاع أحادية التحكيم في «فيفا» برئاسة الأرجنتيني خافيير بيناس الذي اصدر قراره بأحقية حصول النادي العربي على شهادة الانتقال الدولية للاعبه الجديد الايفواري لامين دياكيتي.



وكان نادي مولودية وجدة المغربي تخلف عن تسديد رواتب اللاعب المالية لمدة عام كامل، وعليه فإن فسخ تعاقده مع النادي المغربي يصادف صحيح القانون، كما ان تعاقده مع النادي العربي صحيح قانونا وسليم تماما. وقد رفض النادي المغربي إرسال البطاقة الدولية للاعب إلى العربي لأسباب واهية لكن إدارة الاخضر لجأت إلى القانون الدولي وتحصلت على مطلبها. وفي إطار متصل، التحق النيجيري كينجسلي ايدو بالتدريبات الجماعية بقيادة مدرب الفريق يوغسلاف ترينشوفسكي لينضم إلى الثلاثي الاجنبي المتواجد حاليا في المعسكر وهم السنوسي الهادي وطارق بوعبطة ومحمد الصولة، حيث يواصل الاخضر تدريباته على فترتين بمدينة طبرقة التونسية.



الى ذلك طمأن نجم الفريق اللاعب علي خلف جماهير الاخضر باستمراره مع الفريق، مطالبا إياهم بعدم الالتفات الي الاشاعات، وقال على حسابه في تويتر «أتمنى منكم عدم الاستماع لإشاعات خروجي من النادي العربي، وأنا مازلت وسأبقى في النادي العربي وعندي عقد احتراف ينتهي في سنة 2025».