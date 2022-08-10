هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء اليوم ثالث مبارياته الودية أمام فريق نادي داريغا جينكلر بيرليغي التركي، في معسكره بمدينة أزميت التركية.



وقد سبق للسماوي اللعب مع الأهلي والرائد السعوديين، حيث تعادل مع الأول 1-1، وخسر من الثاني 0-2، وحرص المدرب الوطني محمد إبراهيم على إشراك أكبر عدد من اللاعبين ومن مختلف المراكز في المباراتين، للوقوف على مستواهم الفني وجاهزيتهم البدنية، كما يسعى خلال التدريبات الصباحية والمسائية للفريق إلى رفع النسق العام للسماوي، وزيادة الانسجام بين عناصره، تحضيرا لأولى مواجهات «دوري زين» للدرجة الممتازة 25 أغسطس الجاري مع الفحيحيل، الذي يخوض بدوره معسكرا تدريبيا في تركيا.



إلى ذلك، تعاقد جهاز الكرة بنادي الساحل برئاسة د.أحمد عجب مع اللاعبين منور المطيري، ونواف ثامر، ونايف العازمي، وحمد الخالدي، وناصر سالم، وضاري الرقم، فيما جدد التعاقد مع المهاجم الدولي فيصل عجب، وصانع الألعاب حسن حسون لموسم آخر، وكذلك حسين البحر، وعبدالرحمن الديحاني، وعبدالرحمن المجدلي.



ومن المقرر أن يلتقي الساحل مساء اليوم مع فريق الخليج السعودي في ثاني مبارياته الودية في معسكره بتركيا، وقد تفوق بهدفين دون رد في أولى تجاربه الودية على الخور القطري، ويتوقع أن يشرك المدرب الوطني محمد دهيليس المحترفين الثلاثة الجدد، التونسي حمزة بن عبدة، والفرنسي طارق عجون، والعماني حمد الحبسي أمام الخليج اليوم، للتعرف على مستواهم الفني، وقدراتهم البدنية، وذلك بعد التعاقد معهم في الأيام الماضية.