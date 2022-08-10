يحيى حميدان

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي عن ملاقاة القادسية ودياً يوم 25 سبتمبر المقبل على ستاد جابر الدولي، في مباراة اعتزال حارس «الأصفر» والمنتخب الوطني سابقا نواف الخالدي. وينتظر أن تشهد المباراة مشاركة عدد من نجوم الكرة العربية في مهرجان اعتزال «الجسور» الذي سيقام خلال فترة التوقف الدولي «فيفا داي» لمباريات المنتخبات.

وبالتالي، فإن القادسية وضيفه الفريق السعودي سيفتقدان جهود عناصرهما الدوليين سواء من اللاعبين المحليين أو المحترفين الأجانب. هذا، ويخوض القادسية مباراتين تجريبيتين قبل ختام معسكره المقام في مدينة 6 أكتوبر بمصر، حيث يلتقي فريق «جينيس» اليوم، على أن يواجه الإنتاج الحربي غدا. وتدرب «الأصفر» خلال الفترة الماضية على فترتين صباحية ومسائية، ويأمل في الحصول على أقصى استفادة ممكنة من مواجهتي جينيس والإنتاج.