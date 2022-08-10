يحيى حميدان



انتهت مواجهة التضامن والصليبخات الودية بالتعادل السلبي والتي أقيمت مساء أول من أمس على ستاد ثامر الشنفا بمنطقة الفروانية. وحرص مدربا الفريقين على منح كافة اللاعبين الفرصة للمشاركة في هذه المباراة للوقوف على جاهزيتهم البدنية ومحاولة ادخالهم في أجواء المباريات تدريجيا.



وغاب عن «العنيد» كل من عبدالله مسامح وهادي مربع وفيصل سعيد لخضوعهم لبرنامج تدريبي خاص.



ويخوض التضامن غدا الخميس مباراته التجريبية الثانية امام برقان عند الساعة الـ 7 مساء على ملعبه، فيما سيلاقي القادسية في لقاء تجريبي آخر في 18 أو 19 الجاري قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز بعدها بأيام قليلة.



وينتظر أن تعلن ادارة التضامن عن اكمال ملف المحترفين الاجانب في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بعد التعاقد مع المدافع الغاني صامويل ولاعب خط الوسط النيجيري موسيس اوركوما، ويتبقى فقط 3 صفقات قطع فيها «العنيد» خطوات كبيرة لحسمها في أقرب وقت.



وعلى صعيد الصفقات المحلية، حافظ التضامن على بقاء الحارس سعود القناعي والمدافعين عبدالله مسامح وفهد صباح وفيصل سعيد، فيما تم استقطاب كل من حمود عايض ومحمد الربيع وسالم الهولي.