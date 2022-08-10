يعقوب العوضي



يبدأ فريق كرة اليد الأول بنادي الكويت رحلة إعداده للبطولة العربية للأندية المقررة في سبتمبر المقبل في تونس، حيث يدشن تدريباته على فترتين صباحية ومسائية اليوم، على صالة النادي في كيفان بقيادة المدرب الوطني والمدير الفني هيثم الرشيدي. وسيقيم «العميد» معسكرا تدريبيا خارجيا في البوسنة من 31 الجاري حتى 16 سبتمبر المقبل على أن يغادر مباشرة إلى تونس للمشاركة في البطولة المنتظرة. ويعد العميد العدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد حصده لقب بطولة آسيا الأخيرة، حيث يسعى الأبيض الى الظهور بصورة تليق بمستواه بطلا للقارة الصفراء وزعيما لليد الكويتية.