ثامر السليم



دعا الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية جامعة الكويت إلى التنسيق المسبق في أي شأن يتعلق بفئة «البدون».



وطالب الأمين العام بالإنابة د.محمد زينل جميع رؤساء مراكز العمل في الجامعة بضرورة التعاون في هذا الأمر، مضيفا أن ذلك يأتي بناء على كتاب من الجهاز، تضمن أنه «لا يجوز لأي جهة الانفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل مع أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون التنسيق مع الجهاز باعتباره الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع هذه الفئة، وعلى جميع الجهات الحكومية وغيرها التعاون مع الجهاز لإنجاز أعماله، وموافاته بما يطلبه من معلومات ومستندات ووثائق، والتقيد بما يصدر عن الجهاز من قرارات وتعاميم».



وأشار إلى أن الجهاز المركزي طلب ضرورة اتخاذ الإجراء اللازم وفقا للنظم واللوائح المتبعة لدى الجامعة، وذلك لاعتماد بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز المركزي، وكذلك بطاقات الضمان الصحي الممنوحة لحامليها من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لتسهيل المعاملة المراد إنجازها مع ضرورة التأكد من توافر بطاقة صالحة لدى مراجعي الجامعة، وفي حال كانت البطاقة منتهية يجب على حاملها مراجعة الجهاز المركزي لتجديدها.

ولفت إلى أنه في حال رغبة الجامعة في التعاقد مع أي فئة من المقيمين بصورة غير قانونية للعمل لديها أو تجديد التعاقد بالنسبة للعاملين الحاليين يجب مخاطبة الجهاز المركزي لأخذ الموافقات بشأنهم مع ضرورة وجود بطاقة مراجعة سارية.