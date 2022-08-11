نظمت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة في مكتب مساعد العميد للشؤون الطلابية لقاء مفتوحا مع الطلبة المستجدين للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ يوم الأحد الماضي، وذلك لتوضيح أنظمة ولوائح الجامعة، وتعريف الطلبة بجميع التخصصات الهندسية المقبولين بها، كما تم عقد لقاءات مفتوحة لكل قسم علمي على حدة للطلبة المستجدين، وعمل جولة بأرجاء الكلية من قاعات ومختبرات ومرافق.



وشارك في اللقاء القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عايد سلمان، ومساعد العميد للشؤون الطلابية د.بدر البصيري، ورؤساء الأقسام العلمية.



ورحب البصيري بالطلبة المستجدين، مباركا لهم قبولهم بجامعة الكويت وتحديدا كلية الهندسة والبترول، موضحا ان اللقاء من القلب إلى القلب، لأن الهدف الأسمى هو رؤية المقبولين مهندسي المستقبل، مؤكدا ان رحلة الجامعة مختلفة بكل المقاييس فهي تعليمية وتثقيفية وبناء هوية جديدة، وأن المستجدين سوف يتذكرون هذا اليوم في حفل تخرجهم بعد أربع سنوات حافلة بالتميز.



من جهته، بارك القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.عايد سلمان للطلبة المستجدين قبولهم في الكلية، مبينا أن عدد الطلبة المقبولين الذين وثقوا قبولهم حتى يوم الأحد 1085 طالبا وطالبة، مؤكدا أن الكلية تعد منزلهم الثاني، وسيقضون فيها معظم أوقاتهم خلال سنوات الدراسة.



وبين سلمان ان الكلية خرجت نحو 13 ألف مهندس ومهندسة انتشروا في سوق العمل، مما أكسبها احتراما وتقديرا في المجتمع، مبينا ان الهندسة من أكثر المهن طلبا في سوق العمل، لأن خريجي الكلية لديهم صفات يصعب إيجادها في الآخرين كالدقة وطلب المعرفة والعمل تحت الضغط والمنهجية المنظمة في حل المشاكل.