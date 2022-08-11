أعلنت وزارة التربية عــن استقـبـال وزيــر التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، للمواطنين والمواطنات في مكتبه في مبنى الوزارة جنوب السرة يوم الأحد المقبل 14 الجاري من الساعة 8 إلى 10 صباحا. ودعت الوزارة الراغبين في تسجيل موعد للدخول إلى موقع الوزارة، مشيرة إلى أنه سيتم تأكيد الموعد عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف.



من جانب آخر، اجتمع الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مع أعضاء اللجنة المشكّلة لمتابعة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.



وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بخطة الاستعداد وسبل إنجازها.



وتمت متابعة نسب الإنجاز للأعمال الموكلة للجنة، لبيان ما تم تنفيذه، بالإضافة الى متابعة احتياجات المدارس العاملة والجديدة وتسلمها قبل بداية العام الدراسي.