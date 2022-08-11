أعلن نائب الرئيس لشؤون الكليات ورئيس لجنة المستجدين في الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نواف الجنفاوي انتهاء فترة تسجيل المستجدين للطلبة المتقدمين لكليات ومعاهد الهيئة للفصل الدراسي الأول 2022-2023.

وقال الجنفاوي: لما كان شكر العباد هو من تمام شكر رب العباد، ولأن لكل نجاح عرفانا وامتنانا، وتقديرا للمجهودات التي بذلت من أعضاء لجنة المستجدين «بنين وبنات» في استقبال زملائهم المستجدين ومساعدتهم في عملية التسجيل بالموقع الالكتروني للهيئة سواء بمقر الاتحاد في العديلية أو المقار الخارجية للاتحاد فقد وجب توجيه الشكر والعرفان لجميع أعضاء اللجنة ولكل من ساهم في نجاح عملها.