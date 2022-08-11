كشف العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) د.صالح العتيبي أن الكلية ستعلن أسماء الطلبة المقبولين من الدارسين على نفقتهم الخاصة في منتصف الأسبوع المقبل.



وذكر د.العتيبي في تصريح صحافي أن عدد الطلبة المتوقع قبولهم من الدارسين على نفقتهم الخاصة يتراوح بين 250 و280 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن الكلية شهدت هذا العام إقبالا كبيرا من الطلبة الراغبين في الالتحاق للدراسة بها سواء طلبة البعثات الداخلية او الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، حيث فاقت أعداد المتقدمين للكلية 3 أضعاف القدرة الاستيعابية للكلية، مشيرا إلى أن الكلية ملتزمة بالطاقة الاستيعابية المحددة سواء لطلبة البعثات الداخلية او للدارسين على نفقتهم.

ودعا د.العتيبي جميع المقبولين في الكلية لإتمام إجراءات القبول واستكمال المتطلبات اللازمة لبدء الدراسية، متمنيا لجميع الطلبة المستجدين والمستمرين حياة دراسية موفقة ومستقبلا ناجحا، مؤكدا أن كلية القانون الكويتية العالمية تسعى دوما للتطوير والتحديث لتخريج أجيال متسلحين بأفضل أنواع العلم وحاملين لشهادة في القانون باللغتين العربية والإنجليزية بما يجعل الخريج مطلوبا ومميزا في سوق العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.