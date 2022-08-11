أعلن مدير مركز ابن الهيثم للتدريب التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.وليد إظبية عن بدء التسجيل في خطة المركز التدريبية للعام 2022-2023 والتي تهدف إلى صقل مهارات وقدرات العاملين بمؤسسات الدولة بما يلبي احتياجات ومتطلبات الجهات المختلفة.



وأوضح إظبية أن الخطة تنطلق من 4 سبتمبر وتمتد حتى 9 مارس 2023 عبر 46 برنامجا تدريبيا متنوعا في جميع المجالات مثل الإدارة والمحاسبة والحاسب الآلي والقانون وتنمية الذات والقيادة يقدمها نخبة مختارة من المدربين المعتمدين من ذوي الخبرات التدريبية، مؤكدا على إيمان المركز بأهمية صقل وتدريب العاملين بجميع الدرجات الوظيفية عبر إكسابهم المهارات لتحسين الأداء وزيارة الإنتاجية اللازمة لسوق العمل.



وبين أنه يمكن للراغبين في التسجيل الاطلاع على هذه الدورات عبر زيارة موقع الهيئة الإلكتروني WWW.PAAET.EDU.KW مركز ابن الهيثم للتدريب.