هالة عمران



استهل د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع الحكومة الذي عقد برئاسته امس، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم إعلانها مؤخرا، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا الى أهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.



كما أشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى انه يتم حاليا الإعداد والتجهيز للانتقال النهائي والدائم للحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة في وقت قريب، لافتا الى انه يتم الاطمئنان على منظومة الاتصالات، وتجهيز الطرق، خاصة في ظل تنفيذ بعض أعمال تنفيذ القطار الكهربائي والمونوريل، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حاليا الانتهاء من تسليم كل المباني الحكومية للوزارات والجهات المعنية، في ظل استكمال أعمال التأثيث المختلفة.



إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه على عدد من القرارات المتعلقة بتيسير بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين، حيث تضمنت تلك القرارات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي تحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد عند تأسيس الشركة.



وأوضح المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء تضمن تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد ليصبح ألف جنيه فقط بدلا من 50 ألفا.