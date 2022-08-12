القاهرة ـ ناهد إمام



كشف د.محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مؤتمر بالمو جت المنعقد في القاهرة، إن التجربة المصرية رائدة في التعامل مع أزمة كورونا وأشاد بها العالم كله، وأشادت بها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، فكانت تجربة رائدة بمعنى الكلمة أديرت بقيادة رئيس الجمهورية ادارة احترافية، ادارة سياسية واقتصادية، وكل الكوادر الطبية التي ساهمت في هذه الجائحة لها كل الشكر والتقدير.



وقال تاج الدين بحسب «اليوم السابع»: نحن حاليا تخطينا الذروة من الموجة السادسة، مؤكدا أنه كانت الفترة الماضية من الموجة السادسة بها ارتفاع في عدد الحالات، ومن أسبوع إلى 10 أيام حدث انخفاض في عدد الحالات ولكن مازال هناك بعض الإصابات، ولكنها بسيطة إلى متوسطة، والحالات التي تحتاج الى دخول المستشفيات حالات قليلة جدا، ونسبة الوفيات تكاد تكون معدومة أو قليلة جدا، ورغم كل هذا مازلنا نتخذ الإجراءات الاحترازية، لأن الوباء مازال موجودا عالميا، لذلك لابد من الاستمرار في الاحتراز وتوفير كل المستلزمات الطبية، حيث نتعامل مع الأزمة يوما بيوم ونوفر الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأضاف: أشعر بالسعادة بانعقاد مؤتمر يجمع أهم تخصصين في مجال «كورونا»، لأن كل واحد في تخصصه لديه خبرة ومثل هذه المؤتمرات تعقد لتبادل الخبرات، متابعا: لقد عانينا خلال عامين من وباء كورونا ولكن من دون شك استفاد القطاع الطبي كثيرا من هذه التجربة، موضحا أن كورونا يؤثر على الجهاز الهضمي والكبد مثلما يؤثر على الرئة وكانت أدوية كورونا تؤثر على الكبد وتسبب ارتفاع في الانزيمات الكبدية وكان هناك تشاور مستمر بين أطباء الجهاز الهضمي والكبد وأطباء الأمراض الصدرية.