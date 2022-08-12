

بدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد امس أعمال المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة «الدور الأول» 2022، بحد أدنى للشعبة العلمية 365 درجة فأكثر بنسبة 89.02% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22 ألفا و475 طالبا وطالبة، والشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر بنسبة 83.17% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 15 ألفا و220 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر بنسبة 64.51% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 80 ألفا و63 طالبا وطالبة، على أن يتم غلق عملية تسجيل الرغبات مساء الاثنين المقبل 15 أغسطس.



ويتم تسجيل رغبات الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، ويتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.



ويتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، والتي يتم فتحها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة) حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والاجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.