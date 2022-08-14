في إطار دعمها الإغاثي لسكان قطاع غزة جراء الاعتداءات الأخيرة، وصلت تبرعات أهل الخير من الكويت والتي لم تتوان في نصرة أهل غزة عبر السنوات الماضية وخلال الاعتداءات المتكررة عليهم من العدوان الإسرائيلي الغاشم.



فقد زار ممثل جمعية التميز الإنساني الضحايا هناك وتم إيصال المساعدات العاجلة إليهم ومنهم الطفلة رهف سليمان التي بترت ساقاها، كذلك بعض المنكوبين والمصابين في الحرب الأخيرة ومواساتهم باسم الشعب الكويتي الشقيق.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية د.خالد الصبيحي: قدمنا مساعدات نقدية عاجلة لهم، وقام ممثل الجمعية بزيارة الطفلة رهف سليمان التي فقدت قدماها ويدها اليمنى، وكذلك أسرة الشهيد ياسر النباهين الذي استشهد ومعه أبناؤه الثلاثة، وذلك خلال الحملة أطلقتها الجمعية ومشروعها الإغاثي «نحن معكم أهل غزة» دعما لمختلف الفئات المتضررة في القطاع.



وتابع د.الصبيحي قائلا: إن الحملة تأتي في ظل أوضاع معيشية بالغة الصعوبة لأهل غزة، الذين تعرضوا لهجمات عنيفة خلال الأيام الماضية تسببت في انهيار ودمار 1500 منزل ما بين دمار جزئي وكلي، وإصابة أكثر من 300 حالة غالبيتهم من الأطفال، في ظل أعباء صعبة جعلت نصف سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، وسط حصار مستمر أدى إلى تدهور أوضاع القطاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.



وأوضح د.الصبيحي أن حملة «نحن معكم أهل غزة» تستهدف إيصال المساعدات الإنسانية لآلاف المتضررين، وتشتمل على توفير المواد الغذائية والمساعدات الطبية ومبالغ نقدية، وإعانة الأسر المتضررة من القصف والدمار الذي خلفه العدوان.



وأشاد د.الصبيحي بالتجاوب والتفاعل الكبيرين من أهل الكويت، حفظهم الله، منذ الساعات الأولى لإطلاق الحملة، دعما لأهل غزة وتخفيفا من معاناتهم، مؤكدا أن قضية فلسطين هي القضية الحية والنابضة في قلوب أهل الكويت حكومة وشعبا.



ودعا د.الصبيحي جموع المحسنين الكرام إلى المسارعة في بذل الخير للمستضعفين في قطاع غزة، ودعمهم بما يعينهم على أوضاعهم المأساوية، واستشعار عظيم الأجر والثواب بإغاثة المحاصرين.