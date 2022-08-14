أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش عن تخرج 17 طالبا ضابطا كويتيا في الأكاديمية البحرية الپولندية من الدفعة الـ47 البحرية من مبتعثي كلية علي الصباح العسكرية.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي إن فعاليات الحفل تضمنت تكريم الطلبة الضباط الخريجين الذين أتموا 4 سنوات من دراستهم العسكرية بنجاح حاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية.



وألقى كلمة الخريجين الطالب ضابط شاهين الكندري الذي عبر عن فخر واعتزاز الخريجين بالوصول إلى الغاية المنشودة في هذا اليوم بالانضمام إلى صفوف الجيش الكويتي الباسل مسلحين بالعلم والإيمان والثقة بالنفس ليكونوا جنبا إلى جنب مع زملائهم منتسبي القوات المسلحة لخدمة الوطن.



من جانبه، عبر رئيس الأكاديمية البحرية الپولندية اللواء بحري البروفيسور توماس شوبرخت وفق البيان عن شكره للجيش الكويتي على الثقة التي أولاها للأكاديمية البحرية الپولندية مشيدا في الوقت نفسه بذوي الطلبة الخريجين على دعمهم وتشجيعهم لأبنائهم طوال مدة دراستهم.



حضر الحفل سفيرنا لدى پولندا خالد الفضلي والمدير العام للإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس والملحق العسكري الكويتي في برلين العميد الركن طيار عدنان العامر ومساعد المدير العام لشؤون أكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب وممثل كلية علي الصباح العسكرية العقيد الركن محمد الأيوب وضابط الإشراف المقيم في پولندا العقيد ركن بحري أحمد الضبيب وقيادات من الأكاديمية البحرية الپولندية.