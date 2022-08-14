أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بمنح 108 موظفين «الضبطية القضائية» في وزارة التجارة. وجاء في القرار:



مادة أولى



تمنح صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم والمخالفات الناشئة عن تطبيق القوانين المشار إليها في الديباجة للموظفين المذكورين بالكشف المرفق لمدة (سنة).



مادة ثانية



يكون للموظفين المحددين بالكشف المرفق كل في حدود اختصاص الادارة التابع لها في سبيل اداء مهامهم ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المبينة بديباجة هذا القرار وتحرير المحاضر اللازمة، ويكون لهم دخول جميع الاماكن لضبط ما يقع من مخالفات في سبيل اداء وظيفتهم الاستعانة برجال الشرطة.



مادة ثالثة



على المسؤولين ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف احكامه.



الوكالة المساعدة لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية



روان عبدالله بوصفر



مها فيصل الطاحوس



ضحى نبيل بشير



جراح حبيب بوصفر



فيصل جاسم اللوغاني



علي فالح العازمي



خزنة خالد الفهد



ضحى حسين الفودري



سارة صباح الحبيل



ندى عبدالكريم العنزي



خلود فهد السبيعي



راشد مطر العويهان



منصور ناجي النزهان



محمد عبدالحميد الصايغ



فجر نوري المتروك



روان غازي الربيعان



يوسف مصطفى الشطي



سارة عبدالعزيز البارون



مها فرقد الصايغ



آمنة أحمد ذياب



هاجر كاظم دشتي



بشاير عبدالقادر الرمضان



فائزة احمد الشطي



روان هاني عبدالرضا



سارة ناصر الصقر



فواز محمد الغانم



عبدالله عبدالوهاب الحرز



علي عبيد الحربي



وسام طالب هاشم



الوكالة المساعدة لشؤون الدعم الفني والتخطيط



عبدالرحمن ابراهيم الكندري



منال وليد صالح السعيد



بدر محمد يوسف فكري



حصة فهد حمود الدباسي



هدى خليفة حمد الصقر



حنان غلوم حسن



عبدالهادي حسين علي الرمضان



زينب حبيب عبدالرحمن كمال



دلال دحام مزعل الشمري



صلاح مسلم موسى الرشيدي



محمد سعيد جاسم ملا أحمد



صادق أحمد عبدالله مظفر



عبدالعزيز فؤاد محمد



عهود غالي سنيد



شيخة علي الرشيدي



امينة محمد الكندري



سعاد علي الشهاب



سارة علي المشوط



حمدان حمد العنزي



مالك محمد الفكر



محمد وادي العنزي



هزاع محمد الهزاع



عبدالله محمد احمد



احمد عبدالعزيز الخرس



فيصل عبدالله عيسى



سويد فلح الرشيدي



سلطان فالح السبيعي



خلود سالم الخالدي



فيصل سعود السعيدي



عمر فهد العويهان



بدر محمد البدر



شملان ناصر عبدالحميد



احمد عبدالله عياظة



الوكالة المساعدة لشؤون الفنية وتنمية التجارة



ناصر علي الملا



حصة محمد حاجي عبدالله



اسماء احمد الاستاذ



ياسمين قاسم كاظم



محمد جواد حمزة



عـبـدالـوهـاب فـؤاد الفيلكاوي



خالد عبدالله المطيري



دانة احمد محمد الخياط



هنوف صالح الظفيري



هنادي عبدالرزاق حسين السلاحي



اسراء عبدالله يوسف الملا الجداوي



غدير عبدالسلام الياقوت



اسماء عبدالهادي الفيلكاوي



اسماء عبدالله محمد الطليحي



نسيمة علي الرشيدي



ناصر عزيز دشتي



دلال سعود سعد المسعود



مها يوسف ناصر المسفر



مريم إبراهيم محمد الشيخ



سعود محمد مجبل بوظهير



فنر ضيدان بوشيبه



بثينة عماد يوسف حمد الغانم



نورة بدر ابا الصافي



محمد عساف الخالدي



حمد عبداللطيف المزين



ناصر فيل العدواني



منيف ناصر الشمري



احمد ذياب الرشيدي



سجى طارق النمش



هاجر زعال الفضلي



يوسف خالد الغربللي



نورة انور الخرس



سارة احمد الكندري



مريم يوسف عيسى



منار ناصر الصلال



ابرار صادق خاجة



ايمان صادق قزويني



عبدالله احمد الحبيب



فهد عدنان الخليفة



مريم حسين العوضي



عبدالله فهد الصقعبي



الاء احمد البارون



بدرية طارق الغريب



رفعة فرج العجمي



محمد عبدالله المطيري



باسل فواز الجسار