عاطف رمضان



قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق مكتب لتأجير السيارات في منطقة السالمية لمخالفته قرارات الوزارة.



وتم ضبط المكتب خلال جولة تفتيشية مشتركة لوزارة التجارة بالتعاون مع «الداخلية» للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين حيث تبين قيام المكتب بعدة مخالفات، من بينها إجبار المستهلك على أيام محددة للتأجير مما استدعى الإغلاق.



وقام فريق الطوارئ باستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف، علما أن الجولات المشتركة مستمرة على مكاتب تأجير السيارات.



وفي سياق متصل، قامت الوزارة بإغلاق أحد المحلات في منطقة السالمية لقيامه ببيع سلع مقلدة حيث تم العثور على كمية كبيرة من الحقائب والأحذية والإكسسوارات تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية.



وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.