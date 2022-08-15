عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال العامة شكلت لجنة لإعداد تقديرات ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023/2024 «النفقات الرأسمالية» ومتابعة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023/2022.



وأوضحت المصادر ان هذه اللجنة التي تتكون من 10 اعضاء من «الأشغال» ووزارة المالية تختص بإعداد تقديرات مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2024/2023، النفقات الرأسمالية وفقا لتصنيف الميزانية، الأساس النقدي، ومتابعة تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023/2022، النفقات الرأسمالية والرقابة عليها، ومدة عمل اللجنة أربعة أشهر بدأت من تاريخ 1 اغسطس 2022.